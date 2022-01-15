Москва, , 09:55 — REGNUM Рынок новых легковых автомобилей в России по общему объёму продаж сохранил четвёртое место в Европе в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

Крупнейшим рынком Европы осталась Германия. В 2021 году в этой стране продано 2 млн 622 тыс. автомобилей. В сравнении с 2020 годом продажи автомобилей в Германии упали на 10,1%.

Рынок Франции в прошлом году показал небольшой рост (+0,5%), общие объёмы продаж по итогам года составили 1 млн 659 тыс. автомобилей. Третье место по продажам в 2021 году заняла Великобритания, где за год реализовали 1 млн 647 тыс. автомобилей.

В России за 2021 год продали 1 млн 536 тыс. легковых автомобилей, что позволило сохранить четвёртое место в Европе. Замкнула пятёрку крупнейших авторынков Европы в 2021 году Италия, где продали 1 млн 456 тыс. автомобилей.

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