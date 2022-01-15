Астрахань, , 09:54 — REGNUM Судно «Наджва-2» (из Ирана), застрявшее на мели на 159 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, освободилось самостоятельно и продолжило движение к месту назначения. Об этом 15 января сообщили в ГУМЧС РФ по Астраханской области.

В 08:40 (07.40 мск) 15 января судно «Наджва-2» снялось с мели и продолжило движение в порт Астрахань.

Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тыс. тонн готовой продукции, село на мель на 159 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 13 января. Повреждений нет.