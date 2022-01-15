В Госдуме призвали к дедолларизации и созданию финансовых инструментов
Москва, 15 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На фоне санкций России следует создавать свои финансовые инструменты и продолжить курс на дедолларизацию экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
«У населения вновь с начала 2022 года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублёвых. Это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», — отметил Гаврилов.
По его убеждению, сейчас крайне важно принимать меры, направленные на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах, для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других инструментов, которые сегодня используются только на Западе.
«Под угрозой санкций нам явно нужно создавать свои инструменты в качестве дополнительной защиты нашего финансового сектора от внешних факторов, и это даст новый импульс для развития финансового сектора», — подчеркнул парламентарий.
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