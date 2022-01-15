Москва, 15 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На фоне санкций России следует создавать свои финансовые инструменты и продолжить курс на дедолларизацию экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«У населения вновь с начала 2022 года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублёвых. Это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», — отметил Гаврилов.

По его убеждению, сейчас крайне важно принимать меры, направленные на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах, для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других инструментов, которые сегодня используются только на Западе.

«Под угрозой санкций нам явно нужно создавать свои инструменты в качестве дополнительной защиты нашего финансового сектора от внешних факторов, и это даст новый импульс для развития финансового сектора», — подчеркнул парламентарий.

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