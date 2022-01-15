Красноярск, , 09:51 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявили превышение нормативов по содержанию ряда веществ в воздухе Красноярска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Как отмечается, мониторинг обстановки был усилен в связи с установлением неблагоприятных метеоусловий. 15 января 2022 года специалисты исследовали семь проб атмосферного воздуха, взятых в зоне жилой застройки.

«Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов в 4 пробах воздуха по оксиду азота в 4,9 раза, по диоксиду азота в 1,9 раза, по взвешенным частицам РМ10 — в 1,6 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 — в 2,9 раза», — отметили в управлении.