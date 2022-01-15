Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Постоянная нехватка воды в Калифорнии (США), скорее всего, будет усугубляться из-за изменения климата, и жителям штата желательно перестать воспринимать воду как должное. Об этом заявил Дэвид Фельдман — профессор по городскому планированию и госполитике в Калифорнийском университете в Ирвине (UCI), пишет Phys.org.

Горожанам Южной Калифорнии по-прежнему необходимо сокращать потребление воды, т.к. они полагаются на сильно перегруженные источники (долина Оуэнс, дельта залива и река Колорадо). Водопользование городов ставит под угрозу экологические ресурсы в этих регионах, пишет ИА Красная Весна.

Во всем мире разрабатываются технологии фильтрации ливневых вод по мере их впитывания в землю, включая лагуны и системы биофильтрации, удаляющие загрязняющие вещества. Но все технологии в мире не решат проблему нехватки воды в Калифорнии, если американццы не изменят отношение к воде, пишет Фельдман.

«Мы должны перестать воспринимать воду как должное. … Хотя она может быть возобновляемым ресурсом, она также может быть и исчерпаемым ресурсом. Кто-то должен добывать ее, обрабатывать и транспортировать. Это не бесплатно», — отметил ученый.