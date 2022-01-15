Москва, , 09:44 — REGNUM В условиях ожидаемых рисков для финансово-кредитной системы произошло существенное усиление команды ЦБ РФ серьезными профессионалами, надеемся, что новые зампреды повысят качество совместно принимаемых решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«Мы готовы предложить на обсуждение с руководством Банка России наши решения для укрепления банковской системы, сделать её более эффективной и устойчивой к внешним рискам и колебаниям международной финансовой конъюнктуры, а также укрепить её клиентскую базу, современные методы работы с активами в области кредитования, в области цифровизации, в области экосистем, защиты прав потребителей финансовых услуг от недобросовестных мошенников. В настоящий момент мы готовим предложения, исходя из нашего законодательного опыта, надеемся, что новые зампреды — члены Совета директоров ЦБ РФ повысят качество диалога и совместно принимаемых решений, — заявил Гаврилов.

Он отметил, что на рассмотрении комитета есть немало законодательных вопросов, которые затрагивают предмет ведения Банка России. Это совершенствование корпоративных отношений, усиление защиты имущественных прав собственников, обеспечение эффективности процедур банкротства и создание условий сохранения бизнеса должника, развитие публичной нефинансовой отчетности, и так далее.

«В планах комитета дальнейшее активное взаимодействие с Банком России по приоритетным направлениям законотворческой работы, поэтому назначение опытного и ключевого юриста ЦБ, ученого-правоведа Алексея Гузнова зампредом Банка России, курирующим вопросы взаимодействия банка с Госдумой и Советом Федерации является для нас крайне важным. Тем самым ЦБ РФ усилит свою позицию в диалоге с Федеральным Собранием, с депутатами, с банковским сообществом», — отметил Гаврилов.

Парламентарий также считает, что один из организаторов фондового рынка талант Сергея Шевцова будет востребован теперь на Московской бирже.

Он также обратил внимание на важность повышения Владимира Чистюхина до первого зампреда ЦБ РФ, поскольку именно Чистюхин, по мнению главы комитета Госдумы, провел огромную работу по очистке и консолидации банковской системы, корпоративного регулирования.

Говоря о назначении в Банк России главы АСВ Юрия Исаева, которому теперь в качестве зампреда ЦБ РФ предстоит курировать департамент противодействия недобросовестным практикам и департамент финансового мониторинга и валютного контроля, Гаврилов отметил, что у Исаева есть огромный опыт по финансовому оздоровлению банков, попавших в кризисную ситуацию, финансового мониторинга, опыт защиты национальных интересов, борьбы с криминальным выводом капитала, имеет опыт международного правосудия в области защиты возвращения украденных из России активов, и охарактеризовал его как антикризисного менеджера высшего уровня.

«Уверен, что совместными усилиями нам удастся поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики. Для нас сейчас является приоритетным принятие, в том числе, законодательных мер по деофшоризации экономики, по контролю за оттоком капитала, особое внимание сейчас уделяем дедолларизации, о чем говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин», — сказал парламентарий.

Кроме того, Исаеву поручено представительство ЦБ РФ в Китае, продолжил депутат.

Сейчас между Центральным Банком России, комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая действуют соглашения, в рамках которых ведётся активное взаимодействие, говорит Гаврилов. Кроме того, ЦБ РФ и Народный банк Китая также имеют действующие соглашения в сфере биржевой торговли золотом, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соглашения о расчетах и платежах в паре рубль-юань.

«Для нас взаимодействие с Народным банком Китая является приоритетным в связи с участием российских финансовых институтов развития в области реализации совместных проектов новых промышленных технологий, цифровизации, космонавтики и инфраструктуры. Учитывая наш опыт взаимодействия с Компартией Китая, мы могли бы существенно поддержать усилия Банка России по развитию взаимодействия с Народным банком Китая, что особенно актуально в условиях растущих вызовов ужесточения санкций в отношении нашей банковской системы, наших залоговых инструментов и крупнейших российских банков. Это позволит в значительной степени укрепить стабильность тех внешнеэкономических программ, которые реализуются Россия и Китай сегодня», — отметил Гаврилов.

Центральный банк объявил о самых масштабных перестановках в руководстве в эпоху Эльвиры Набиуллиной. Алексей Гузнов назначен заместителем председателя Банка России, одновременно заместителем главы ЦБ РФ будет назначен с 26 января 2022 г. Юрий Исаев. С 25 января со своего поста уходит заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин, а с 21 марта — зампред Сергей Швецов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначены новые заместители главы ЦБ РФ