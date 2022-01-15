Манагуа , 15 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега провел 13 января встречу с официальной делегацией Ирана, возглавляемой ответственным за теракт в Буэнос-Айресе вице-президентом Мохсеном Резаи. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Interpol.int Эмблема Интерпола

Присутствие иранского гостя в Никарагуа вызвало большое возмущение Аргентины. Пресс-секретарь президента Габриэла Черрути заявила на пресс-конференции, что «Интерполу следует объяснить, почему они не знали, что Резаи планирует быть в Никарагуа и не арестовали его». Она также добавила, что вопрос поимки организаторов теракта «больше зависит не от аргентинских спецслужб, а от международной полиции».

Действующий вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи является одним из подозреваемых в нападении на штаб-квартиру Аргентинско-израильской ассоциации AMIA в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 год, в результате которого погибли 85 человек. В то время Резаи был командиром Корпуса стражей Исламской революции.