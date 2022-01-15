Вашингтон, 15 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. К взлому трубопроводной компании США Colonial Pipeline причастен один из задержанных в России ФСБ участников хакерской группы REvil, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. Об этом 14 января заявила представитель американской администрации, ее слова приводит агентство Reuters.

Хакер

«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (14 января — ред.), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», — сказал она.

Также представитель администрации США отметила, что американские власти стремятся к тому, чтобы совершающие кибератаки на граждан страны с помощью вирусов-вымогателей предстали перед судом. Кроме того, она назвала «очень важными шагами» задержание ФСБ указанной хакерской группы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группы: по запросу США задержали 14 предполагаемых членов REvil — в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Ленинградской, Московской и Липецкой областях. У подозреваемых изъяли 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, €500 тыс., $600 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса.