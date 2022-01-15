Ростов-на-Дону, 15 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Ростовской области в условиях непогоды произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области Последствия ДТП в Ростовской области

Столкновение иномарки и грузовика произошло примерно в 13:00 мск 14 января на трассе Котельниково — Песчанокопское. Предположительно, водитель Kia не учёл погодных условий и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем «КамАЗ». В результате полученных травм водитель легкового автомобиля скончался в больнице.

Начата проверка по факту смертельной аварии.