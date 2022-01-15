Нур-Султан, 15 января 2022, 09:36 — REGNUM Замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев освобожден от должности. Об этом 15 января сообщила пресс-служба правительства страны.
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«Постановлением правительства … Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Карагаев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, т.к. резкое увеличение стоимости сжиженного газа в Мангистауской области повлекло соцнапряженность, что привело к массовым беспорядкам.