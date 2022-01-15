Томск, 15 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Предприятия нефтегазодобывающего комплекса Томской области отчитались об увеличении добычи за 11 месяцев 2021 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

(сс) Zbynek Burival Нефтяная вышка

Так, добыча жидких углеводородов в январе — ноябре прошлого года превысила 6,4 млн тонн, что на 4% больше показателей 2020 года. Природного и попутного газа добыто 5,7 млрд кубометров, рост составил 5%.

«Благодаря реализации газовых программ по повышению использования попутного нефтяного газа крупными недропользователями суммарный объем добычи газа также показывает стабильную положительную динамику на уровне 4‑5 процентов», — отметил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.