Вашингтон, 15 января 2022, 09:34 — REGNUM Компания Paramount Pictures выпустит в ограниченный кинопрокат отреставрированную версию кинотрилогии «Крёстный отец» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом пишет журнал Variety.

«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972
«Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972
Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Все фильмы трилогии были отреставрированы под руководством Копполы. В ходе реставрации специалисты провели цветокоррекцию, устранили разводы и другие повреждения плёнки.

Ограниченный показ отреставрированной версии трилогии в кинотеатрах начнётся в конце февраля 2022 года. С 22 марта «Крёстный отец» впервые станет доступен в цифровом формате в формате 4K Ultra HD.

Реставрация и повторный прокат приурочены к 50-летию первой картины. Первая часть экранизации романа Марио Пьюзо вышла в марте 1972 года.

Первый «Крёстный отец» получил множество кинонаград, включая три премии «Оскар». Вторая часть серии выиграла в шести номинациях на премию «Оскар». В 2011 году Американский институт киноискусства включил «Крёстный отец» в свой список лучших фильмов в истории кинематографа.