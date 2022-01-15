Вашингтон, 15 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Компания Paramount Pictures выпустит в ограниченный кинопрокат отреставрированную версию кинотрилогии «Крёстный отец» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом пишет журнал Variety.

Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972

Все фильмы трилогии были отреставрированы под руководством Копполы. В ходе реставрации специалисты провели цветокоррекцию, устранили разводы и другие повреждения плёнки.

Ограниченный показ отреставрированной версии трилогии в кинотеатрах начнётся в конце февраля 2022 года. С 22 марта «Крёстный отец» впервые станет доступен в цифровом формате в формате 4K Ultra HD.

Реставрация и повторный прокат приурочены к 50-летию первой картины. Первая часть экранизации романа Марио Пьюзо вышла в марте 1972 года.

Первый «Крёстный отец» получил множество кинонаград, включая три премии «Оскар». Вторая часть серии выиграла в шести номинациях на премию «Оскар». В 2011 году Американский институт киноискусства включил «Крёстный отец» в свой список лучших фильмов в истории кинематографа.