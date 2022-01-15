Канберра, , 09:33 — REGNUM Рассмотрение апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил решение властей Австралии о повторном аннулировании его визы и депортации из страны, отложил австралийский федеральный суд. Об этом 15 января рассказал 15 января судья Дэвид О'Каллаган в ходе онлайн-трансляции заседания.

Новак Джокович Tatiana

Согласно решению суда, следующее заседание пройдет 16 января в 09:30 (01:30 мск). До этого момента сербский спортсмен, являющийся первой ракеткой мира, должен будет находиться в отеле для мигрантов в Мельбурне.

При этом ожидается, что до конца дня судья примет решение о составе суда на следующем его заседании. В случае, если будет принято решение о рассмотрении дела коллегией в составе трех судей, у министра по вопросам иммиграции Австралии Алекс Хоук не будет права на обжалование решения суда.

Отметим, ранее прилетевший на турнир «Большого шлема» в Австралию Новак Джокович оспорил законность решения пограничной службы страны о его выдворении и выиграл это дело. 14 января австралийские власти повторно решили аннулировать визу теннисиста и выдворить его из страны.