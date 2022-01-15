Лондон, , 09:32 — REGNUM Борис Джонсон — премьер-министр Великобритании — запланировал серьезные перестановки в правительстве, пишет The Financial Times.

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Отставки последуют после публикации результатов расследования корпоративов и банкетов в правительстве во время карантина. В списке кандидатов «на выход» — министр финансов Риши Сунак, который занял недостаточно лояльную премьер-министру позицию в скандале с вечеринками на Даунинг-Стрит.

В настоящий момент ведется расследование истории с банкетами в правительстве во время национального карантина 2020 г., на следующей неделе ожидается публикация отчета, пишет ИА Красная Весна.

Сам премьер-министр находится на самоизоляции, т.к. у неназванного члена его семьи выявлен COVID-19.

Источники газеты в Консервативной партии считают, что после публикации отчета о расследовании последуют громкие отставки в правительстве, т.к. Борис Джонсон будет «чистить команду».