Красноярск, , 09:29 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела против директора медицинского центра «Чистый город», в котором при пожаре погибло четверо пациентов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар

В клинике лечили людей, страдающих алкогольной и наркозависимостью в условиях круглосуточного стационара, что противоречило требованиям Роспотребнадзора, поскольку центр располагался в жилом доме. При этом в компании были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности.

Ночью 17 сентября 2020 в одной из палат клиники начался пожар. Находившиеся в этот момент в помещении пациенты не могли самостоятельно и быстро эвакуироваться, поскольку находились под воздействием лекарственных препаратов.

«Несвоевременное начало эвакуации пациентов и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану повлияло на обеспечение безопасной эвакуации до наступления опасных факторов пожара. Вследствие ненадлежащего исполнения директором центра обязанностей в области пожарной безопасности в результате возникшего пожара погибли четыре пациента, легкий вред здоровью причинен двум пациентам», — отметили в управлении.

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть четверых человек. Обвиняемая свою вину не признала. Тем не менее, материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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