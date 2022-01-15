Москва, , 09:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета (СК) РФ с 11 годовщиной образования ведомства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля 15 января.

«…Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. … Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан РФ, — отмечается в телеграмме.

Эта ответственная работа требует исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, т.к. от их профессиональных качеств во многом зависят успешное решение стоящих перед ведомством задач, дополняется в сообщении.