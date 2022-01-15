Вашингтон, 15 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Заявления Белого дома о подготовке Россией некоего предлога для «вторжения» на Украину являются вбросом и провокацией, никаких доказательств США не приводят. Об этом 15 января говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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"Представители администрации (США — ред.) уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций». Доказательств, как водится, нет», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что такая постановка вопроса Белым домом является подтверждением непрекращающегося информационного давления на Россию.

«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — добавляется в сообщении.

При этом в российской дипмиссии предостерегли американскую сторону от таких авантюрных действий.

«В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы узнали о сроках «вторжения» России на Украину, которое, вероятно, может быть осуществлено по «сфабрикованному поводу». При этом Псаки не предоставила никаких доказательств своих утверждений.