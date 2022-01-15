Москва, 15 января 2022, 09:15 — REGNUM 15 января в столице России Москве ожидается облачная погода и температура воздуха до — 3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
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Температура днем составит −1…−3 градусов. Ожидается в мегаполисе облачная погода, местами — метель и гололедица.
Ветер южный, северо-западный, — 7 — 12 м/с.
Резкие перепады температуры и атмосферного давления в европейской части РФ могут привести к ухудшению самочувствия, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков.
«Перепады атмосферного давления влияют на артериальное давление человека. … Даже если вы не особо метеозависимы, вы можете ощущать снижение настроения, подавленность, перепады настроения, … слабость, сонливость», — отметил он в интервью радио Sputnik.
Также в периоды резких изменений температуры и давления обостряются хронические заболевания, отметил он.