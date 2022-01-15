Редмонд, США, 15 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. После многочисленных утечек студия 343 Industries подтвердила дату начала ивента (внутриигровое мероприятие) Cyber Showdown в игре Halo Infinite. Об этом 15 января сообщает официальная twitter-страница франшизы.

343 Industries Halo Infinite

Мероприятие начнётся 18 января 2022 года. «Что я должен делать? — Выживать», — написала в посте администрация аккаунта по поводу ивента. Она сопроводила пост небольшим тизер-трейлером.

https://twitter.com/Halo/status/1482080792561930240

Отметим, что дату начала ивента Cyber Showdown датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) сообщили ещё в декабре 2021 года. За участие в мероприятии геймеры получат различные косметические награды.