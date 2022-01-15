Улан-Удэ, 15 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 111 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 78 302, 36 222 из которых приходится на жителей столицы Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 73 400 человек, в том числе 163 за последние сутки.