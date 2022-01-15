Каменский район, Ростовская область, , 09:09 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 15 января вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

После пожара В Ростовской области ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании на улице Фрунзе в посёлке Глубоком Каменского района поступило в 3:15 мск от очевидцев. К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнём. При разборе конструкций обнаружены тела пяти человек. Их личности устанавливаются.

Площадь пожара составила 48 кв. метров. На месте происшествия работали более 20 человек и семь единиц техники. Предварительной причиной пожара стали грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, печного отопления или перегрузка электросети.