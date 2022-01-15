Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Возможность вынесения ситуации вокруг Украины на обсуждение в Совет Безопасности ООН при дальнейшей эскалации напряженности рассматривает администрация Соединенных Штатов. Об этом 15 января сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена «мало что может сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности», однако она таким образом намерена привлечь к этому вопросу внимание мировой общественности.

Также указывается, что американские власти рассчитывают на то, что публичные дебаты в Совбезе ООН покажут «дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и ее самым могущественным союзником — Китаем».

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — заявил один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в США отреагировало на заявления Белого дома США и Пентагона о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. В дипмиссии подчеркнули, что подобные слова являются вбросом, провокацией — доказательства США при этом не приводят.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.