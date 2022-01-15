Вашингтон, 15 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Возможность вынесения ситуации вокруг Украины на обсуждение в Совет Безопасности ООН при дальнейшей эскалации напряженности рассматривает администрация Соединенных Штатов. Об этом 15 января сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена«мало что может сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности», однако она таким образом намерена привлечь к этому вопросу внимание мировой общественности.

Также указывается, что американские власти рассчитывают на то, что публичные дебаты в Совбезе ООН покажут «дипломатическую изоляцию России и позволят, если возможно, вбить клин между ней и ее самым могущественным союзником — Китаем».

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — заявил один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в США отреагировало на заявления Белого дома США и Пентагона о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. В дипмиссии подчеркнули, что подобные слова являются вбросом, провокацией — доказательства США при этом не приводят.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.