Куру, Франция, , 09:03 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса начали работы по подготовке запуска с космодрома «Куру» во Французской Гвиане российской ракеты «Союз-СТ» со спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром Куру amanderson2

Сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО Лавочкина приступили к работам 15 января, начав заправку двигателей разгонного блока «Фрегат». 20 января на космодром во Французской Гвиане прибудут специалисты Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина и Ракетно-космического центра «Прогресс».

Вторая группа российских специалистов займётся подготовкой самой ракеты-носителя «Союз-СТ», технологических систем и агрегатов комплекта технологического оборудования стартового комплекса. В российской госкорпорации по космической деятельности отмечают, что работы на космодроме «Куру» организованы с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Ракета «Союз-СТ» будет использоваться для запуска спутников британской компании OneWeb. Пуски в интересах британской компании проводятся по контракту Главкосмоса (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса) с оператором Arianespace. Всего на 2022 год запланировано семь коммерческих запусков российских ракет со спутниками OneWeb.

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