Денвер, США, , 08:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 3:3. У «Колорадо» заброшенными шайбами отметились финский нападающий Микко Рантанен (5-я минута), Тайсон Джост (13-я) и Андре Бураковски (42-я). В составе «Койотс» голы забили Клейтон Келлер (18-я, в большинстве), шведский нападающий Юхан Ларссон (27-я) и Шейн Гостисбер (41-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Назема Кадри.

Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов смог отразить 44 из 47 бросков по своим воротам.

Российские форварды хозяев Максим Мальцев и Валерий Ничушкин, а также российский защитник гостей Илья Любушкин не записали на свой счет в матче результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 16 января уже в гостях снова сыграет с «Аризоной».