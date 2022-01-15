Лондон, , 08:51 — REGNUM Ситуация на границе России и Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, 14 января сообщили в пресс-службе британского военного ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Лондона заявил, что его страна, а также другие члены НАТО, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам Уоллеса, если Россия якобы решит «вторгнуться» на украинскую территорию, то это станет ее «стратегической ошибкой» и будет иметь «серьезные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию с безопасностью на Украине.

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