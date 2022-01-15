Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Самолеты Ан-124 и Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты (Казахстан). Об этом 15 января передает пресс-служба Минобороны Казахстана.

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«15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродромы в Московской и Ивановской областях», — отмечается в сообщении.

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался 13 января, после того как президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии.

Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, миротворцы ОДКБ должны покинуть Казахстан к 19 января.