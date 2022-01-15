Лос-Анджелес, США, 15 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Disney и Marvel не будут переносить дату премьеры кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навеки» из-за задержек в производстве. Об этом 15 января сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Таким образом, фильм выйдет в широкий кинопрокат 11 ноября 2022 года. Издание также сообщило, что Летиша Райт (исполняет роль принцессы Шури) полностью восстановилась после травмы, полученной на съёмках картины в августе 2021 года, и вернётся на съёмочную площадку сиквела «Чёрной пантеры» «на следующей неделе».

Напомним, ранее Disney перенесла премьеру фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» с 8 июля на 11 ноября 2022 года. В ноябре 2021-го глава Marvel Кевин Файги сообщил членам команды проекта, что полученная Летишей Райт травма оказалась более серьёзной, чем считалось изначально, и что из-за этого съёмки кинокомикса возобновятся только в январе 2021 года.