Москва, , 08:45 — REGNUM Один из участников REvil (хакерская группировка), которого сотрудники ФСБ задержали после обращения из США, был причастен к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline (США) в мае 2021 г. Об этом заявил представитель администрации США, передает 15 января Reuters.

«Полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня, несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline весной прошлого года», — сообщил он.

ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группы 14 января: по запросу США задержали 14 предполагаемых членов REvil — в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской, Липецкой областях. У подозреваемых изъяли 426 млн руб., в т.ч. в криптовалюте, €500 тыс., $600 тыс., 20 автомобилей премиум-класса.