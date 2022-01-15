Чита, 15 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов исполнил желания ещё 30 детей, которые захотели побывать в гостях у главы региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского правительства, гости пришли с творческими подарками — стихами и рисунками.

Пресс-служба правительства Забайкалья Дети в гостях у губернатора Забайкальского края Александра Осипова

Глава региона поздравил детей и их родителей с Новым годом, пожелал успехов в учебе, хороших друзей, интересных увлечений.

В ходе разговора Осипову пришлось ответить на вопросы личного характера: в какой школе он учился, какие секции посещал, занимается ли спортом и какие праздники любит больше всего.

Как сообщало ИА REGNUM, это вторая подобная встреча, первая была организована в канун празднования Нового года 31 декабря. В Забайкальском крае особое внимание в ближайшие годы будет направлено на развитие социальной сферы.

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