Москва, 15 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. «Газпром» (РФ) подал в суд на нефтегазовую компанию PGNiG (Польша) после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа, сообщили в PGNiG 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

«14 января 2022 г. PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ — по ямальскому контракту», — отмечается на сайте компании.

Павел Маевский — председатель правления PGNiG — заявил, что требования «Газпрома» «совершенно необоснованные».

В «Газпром экспорт» подтвердили, что обратились в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра ценовых условий.

29 декабря глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов.