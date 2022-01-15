Париж, 15 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Жан-Жак Бенекс умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет газета Le Parisien.

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Режиссёр скончался в Париже в окружении своей жены Аньес и дочери Фриды. Причиной смерти стала лейкемия, от которой Бенекс страдал последние годы жизни.

Жан-Жак Бенекс пришёл в кинематограф в 1960-х годах. На первом этапе карьеры он работал ассистентом у французских режиссёров Жака Беккера, Клода Берри и Клода Зиди.

Сам в качестве режиссёра Бенекс дебютировал в 1978 году с короткометражным фильмом «Собака месье Мишеля». В 1981 году вышла полнометражная работа «Дива», получившая четыре награды национальной французской кинопремии «Сезар» и других фестивалей.

Следующим фильмом Бенекса стала экранизация романа Дэвида Гудиса «Луна в сточной канаве» с Жераром Депардьё и Настасьей Кински в главных ролях. Наибольшую известность режиссёру принёс фильм 1986 года «Тридцать семь и два по утрам». Картина была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус», получила награды фестиваля «Сезар» и Монреальского кинофестиваля.