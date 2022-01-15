Чита, , 08:36 — REGNUM Жители Забайкалья могут самостоятельно заготавливать древесину либо обратиться в КГСАУ «Забайкаллесхоз» за помощью. С 10 января в учреждении предоставляют услугу по заготовке и доставке дров забайкальцам. Подробности 15 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Дрова Chmee2

Чтобы воспользоваться этим, жителям края необходимо получить договор купли-продажи лесных насаждений в лесничестве по месту жительства, а потом обратиться в «Забайкаллесхоз» для предоставления услуги.

«Для самостоятельной заготовки древесины необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений в Управлении лесничествами Забайкальского края. В таком случае цена дров составит от 6 до 10 рублей за кубический метр — стоимость зависит от вида заготавливаемого лесного насаждения.

Если житель региона не может самостоятельно заготовить и привезти себе твердое топливо, тогда им поможет КГСАУ «Забайкаллесхоз». В таком случае после получения вами договора купли-продажи лесных насаждений нужно обратиться в учреждение и оформить договор на оказание услуги по заготовке и доставке», — сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

Стоимость заготовки и доставки древесины в «Забайкаллесхозе» варьируется и зависит от удаленности лесосеки от населенного пункта заказчика: от 5 до 15 километров — 1200 рублей; от 15 до 30 километров — 1500 рублей; свыше 30 километров — 1700 рублей.

«Забайкальцев, желающих получить услугу очень много. Такая услуга оказывается в нескольких районах края. В настоящее время «Забайкаллесхоз» на территории Читинского района выполняет не более двух заявок в день из-за недостаточного количества специалистов и техники, а также удаленности лесосек», — пояснили в минприроды Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края утверждены предельные максимальные цены на дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам. Общий рост цен на твёрдое топливо в крае составил 4,5%.

В связи с похолоданием в Каларском районе Забайкалья отопительный сезон стартовал еще в сентябре.

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