Сент-Пол, США, 15 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 7:3.

У «Миннесоты» шайбы забросили Кевин Фиала (8-я минута), Райан Хартман (9-я), оформивший в матче дубль Матс Цуккарелло (15-я и 41-я), Мэтт Болди (41-я), шведский форвард Виктор Раск (43) и Мэтт Дамба (52-я).

В составе «Анахайма» голы забили Макс Комтуа (12-я), Дерек Грант (45-я) и Тревор Зеграс (47-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет в матче две результативные передачи, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Куликов — не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 17 января на выезде сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм» днем ранее также в гостях встретится с командой «Чикаго Блекхоукс».