Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Екатеринбурге жительница горевшей вечером 14 января квартиры выпала с 12 этажа, так и не дождавшись помощи. Об этом пишут СМИ.

Пожар

Cameron Strandberg

По данным Е1.ru, это произошло уже после прибытия пожарных. Но автолестница доставала только до десятого этажа. Женщине кричали, чтобы она подождала, но ей, видимо, уже было невмоготу терпеть боль и она потеряла сознание. Её тело к тому времени уже сильно обгорело.

По данным областного управления МЧС, пожар произошёл в квартире на 12-м этаже дома по бульвару Денисова Уральского. Его площадь составила 40 кв. метров.