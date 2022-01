Лос-Анджелес, США, , 08:31 — REGNUM К актёрскому составу будущего сериала «Мисс Марвел» присоединилась пакистанская актриса Мехвиш Хаят. Об этом 15 января сообщает портал We Got This Covered.

Marvel Marvel Studios

Пока нет информации о том, какую роль исполнит Хаят. Издание отметило, что новость появилась на фоне сообщений о том, что Disney Plus планирует провести дополнительные съёмки «Мисс Марвел».

Автор статьи отметил, что непонятно, связаны ли эти события, но обратил внимание, что изначально онлайн кинотеатр хотел выпустить шоу в 2021 году, а впоследствии перенёс премьеру на лето-осень 2022-го. По его мнению, продюсерам слишком поздно нанимать новых актёров, если речь не идёт об их участии в досъёмках.

Напомним, в основу сериала «Мисс Марвел» ляжет одноимённая серия комиксов о приключениях супергероини Камалы Хан. Главную роль в шоу исполнит канадская актриса Иман Веллани, в качестве главного продюсера проекта выступает британский комик и сценаристка Биша К. Али.

