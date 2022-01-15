Чита, 15 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Грантовые проекты позволили Забайкалью значительно, на 28 процентов, увеличить музейную аудиторию в 2021 году. Об этом сообщил руководитель краеведческого музея региона Виктор Колоссов.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники музея

«Определяющую роль в развитии имиджа, экономики музея занимает работа с фондами и корпорациями. Гранты позволили нам провести цифровизацию, регулярно обновлять оборудование, находиться в мэйнстриме ведущих российских музеев. В 2021 году завершился самый масштабный проект экологического просвещения с целевой аудиторией 48 тысяч человек.

Помощь фонда Владимира Потанина позволила провести обучение сотрудников, изменить систему горизонтальных связей, подходы в работе с сайтом и социальными сетями», — пояснил Виктор Колосов.

По его словам, также получилось изменить и качество нашей аудитории.

«Мы расширяем территорию инклюзивных связей обучением сотрудников и техническими средствами общения», — отметил Виктор Колосов.

Как сообщало ИА REGNUM, пять муниципальных музеев Забайкальского края в 2022 году получат более трех миллионов рублей на оснащение.

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