Санрайз, США, 15 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Эф-Эл-Эй Лайв — Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 7:1.

В составе победителей шайбами отличились шведский защитник Густав Форслинг (4-я минута), Энтони Дюклер (9-я), Картер Верхаге (26-я), Джонатан Юбердо (27-я) и оформивший в матче хет-трик Сэм Беннетт (33-я, в большинстве, 36-я и 56-я).

Автором единственной забитой шайбы «Старз» стал финский форвард Роопе Хинц (42-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам. Его одноклубник — российский нападающий Максим Мамин, не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 16 января примет у себя клуб «Коламбус Блю Джекетс», а «Даллас» в этот же день на выезде сыграет с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».