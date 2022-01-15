Чита, 15 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае одним из важных проектов стали занятия по возрождению и популяризации бурят-монгольской письменности. Об этом сообщила директор центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполова. Её слова цитирует пресс-служба министерства культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Монгольская письменность

«Монгольская письменность — уникальное культурное наследие бурят-монгольского мира. Это письмо не знало границ и объединяло все наречия монголоязычных народов, проживающих в разных странах: Монголии, Китае и России.

Письменность существует со времен Чингисхана, имеет богатую историю и бесценные литературные памятники, свидетельствующие о величии и мудрости монгольского народа. В России немного народов могут гордиться существованием национальной письменности. На территории Сибири и Дальнего Востока буряты — единственный народ, у которых есть своя письменность», — пояснила она.

Директор центра отметила, что учреждение проводит мастер-классы и обучающие курсы по бурят-монгольской каллиграфии. Цель такой деятельности — популяризировать вертикальную монгольскую письменность и каллиграфию, через творчество и визуальную красоту пробудить желание изучать, сохранять родной язык и письменность.

В 2021 году специалисты центра провели более десяти таких занятий, в том числе — выездных на территории Карымского района, ленд-арт парка «Тужи» в Хилокском районе, в городах Улан-Удэ и Москве. Также в поселке Агинском организован двухмесячный курс по бурят-монгольской каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг», где восемь человек освоили базовый уровень обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монгольские ученые-филологи представили новую программу, с помощью которой можно употреблять монгольское письмо в киберпространстве.

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