Вашингтон, 15 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон прокомментировал появившуюся в сети информация о возможной дате релиза игры Star Wars Jedi: Fallen Order 2. Об этом 15 января сообщает портал Comicbook.

Компьютерная игра Star Wars Jedi: Fallen Order

«Я связался с несколькими людьми по поводу всей информации о «Звездных войнах», которая появилась на этой неделе», — написал Хендерсон в Twitter. Он отметил, что в целом слухи правдивы, но с одной оговоркой: разработчики действительно планируют выпустить игру в 2022 году, вероятнее всего, она выйдет в период с октября по декабрь 2022-го.

При этом Хендерсон добавил, что не удивится, если релиз сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order отложат на 2023-й. Он также сообщил, что сейчас Electronic Arts разрабатывает ещё одну игру по «Звёздным войнам», и что она тоже будет однопользовательской.

Для справки: ранее информацию о возможном релизе Star Wars Jedi: Fallen Order 2 опубликовал автор портала Venture Beat Джефф Грабб. Первая часть игры вышла 15 ноября 2019 года на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One.