Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Телефонный разговор провёл госсекретарь США Энтони Блинкен с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по итогам которого Блинкен заявил 15 января о готовности США и НАТО к проведению новой встречи с Россией на своей странице в Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО — Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — написал Блинкен.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в своём письменном заявлении пояснил, что США и их союзники по НАТО «едины в стремлении к дипломатическому пути» и обращаются к России с призывом немедленно предпринять действия для деэскалации агрессии России по отношению к Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о подготовке Россией группы оперативников для проведения операции"под чужим флагом» на востоке Украины. Будет инсценировано нападение на российских военнослужащих, после чего Россия ответит вторжением на Украину.

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