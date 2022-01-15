Чита, , 08:11 — REGNUM Жителям Дальнего Востока при появлении в семье третьего ребёнка будут давать миллион рублей. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил в интервью «Российской газете». Пилотный проект планируется запустить в части регионов Дальнего Востока в 2022 году, информирует пресс-служба правительства Забайкалья.

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«Рассчитываем, что в 2022 году некоторые из мер уже будут реализованы в части регионов ДФО, если не во всех. Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве «пилота» на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО», — сообщил Алексей Чекунков.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко, действующая система мер социальной поддержки семей с детьми направлена на демографическое развитие региона.

«Сегодня так называемые «дальневосточные» выплаты получают забайкальские семьи при рождении (усыновлении) первого, второго, третьего или последующих детей. На поддержку материнства и детства ежегодно в Забайкалье предусмотрено порядка трёх миллиардов рублей.

В Забайкалье проживает более 18 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается около 62 тысяч детей. Проблема обеспечения семей жильем актуальна для нашего региона.

Предоставление такой меры поддержки, как миллион рублей на улучшение жилищных условий семьи за рождение третьего ребенка, определённо, станет ощутимой помощью для забайкальских многодетных семей и будет содействовать улучшению демографической ситуации в регионе», — сказал Евгений Казаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в связи с рождением (усыновлением) первенца в Забайкалье предоставляется ежемесячная выплата 15 669 рублей. В случае рождения после 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет сумма выплаты будет так же составлять 15 669 рублей.

Что касается дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка с 2022 года составляет 31 338 рублей.

При рождении второго ребенка предоставляется региональный материнский (семейный) капитал. Его размер по прогнозной индексации в 2022 году будет равен 199 502 рубля. Данная величина дополнительно будет скорректирована в феврале 2022 года.

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