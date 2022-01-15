Брайтон, Великобритания, , 08:11 — REGNUM Футбольный клуб «Брайтон» сыграл вничью с лондонской командой «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Игра состоялась на поле стадиона «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл хавбек «Кристал Пэлас» Конор Галлахер на 69-й минуте, а на 87-й датский защитник лондонцев Йоаким Андерсен отправил мяч в собственные ворота и этим сравнял счет.

Также на 38-й минуте немецкий полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс не смог реализовать пенальти в ворота гостей.

Отметим, по итогам матча в активе «Кристал Пэлас» стало 24 очка, что позволило команде поднять на одиннадцатую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У «Брайтона» 28 очков и восьмая позиция.