Нью-Дели, 15 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство, которое заложено на одном из рынков на востоке индийской столицы Нью-Дели, нашли и обезвредили сотрудники полиции Индии. Об этом 14 января сообщило издание India Today.

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Вес бомбы составил 1,5 кг. Она находилась в сумке и могла быть приведена в действие с использованием мобильного телефона. В полиции отметили, что устройство заложили в преддверии национального праздника Индии — Дня республики, который отмечается 26 января.

Власти также считают, что в случае, если бы преступникам удалось осуществить свои планы, взрыв мог бы привести к многочисленным жертвам и существенным разрушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии произошел взрыв самодельной бомбы в автобусе. В результате происшествия погиб один человек и еще 11 пострадали.