Москва, , 08:06 — REGNUM Доля автомобилей китайских марок в общем объёме продаж новых авто в России в 2021 году выросла в два раза в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Новый логотип Haval Пресс-служба Haval

Всего в 2021 году в России было продано 115,7 тыс. новых автомобилей китайских марок, что стало рекордом для производителей из КНР. В сравнении с 2020 годом продажи новых китайских авто в России выросли на 102%.

Доля автомобилей китайских марок в общем объёме продаж новых авто в России по итогам 2021 года составила 6,9%. Годом ранее этот показатель был вдвое меньше: 3,6%.

Самой популярной китайской маркой автомобилей в России стал Haval. За 2021 год продано 39,1 тыс. автомобилей этой марки (включая пикапы Great Wall).

В тройку самых популярных марок также вошли Chery и Gelly. На три самых популярных марки пришлось 87% от общего объёма продаж китайских авто в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, когда Китай обойдёт Японию по продажам авто в России