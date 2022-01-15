Новоалтайск, Алтайский край, , 07:56 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности пожара, случившегося сегодня утром, 15 января, в городе Новоалтайске по улице Деповской.

Пожар Mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали пожар в одной из квартир девятиэтажного дома.

«По лестничным маршам здание покинули 30 человек (из них 2 ребенка). Площадь пожара составила 10 кв. м. — горели кровать и вещи», — пояснили спасатели.

Причина ЧП устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января пожар случился в трехэтажном доме по улице Профинтерна в Барнауле. Работало пять звеньев газодымозащитной службы, эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей.

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