Лондон, , 07:53 — REGNUM Власти Великобритании выражают «глубокую обеспокоенность» в связи ракетными испытаниями, которые были осуществлены КНДР 14 января. Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В МИД королевства призвали Северную Корею воздержаться от новых подобных действий и вернуться к переговорам с Вашингтоном. Кроме того, британское ведомство считает, что санкции, действующие в ответ на ядерную программу КНДР, должны быть сохранены пока Пхеньян не откажется от такой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Северной Кореи не стремится обсуждать с США предложения по разоружению и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

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