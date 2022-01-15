Лондон, 15 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Власти Великобритании выражают «глубокую обеспокоенность» в связи ракетными испытаниями, которые были осуществлены КНДР 14 января. Об этом говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В МИД королевства призвали Северную Корею воздержаться от новых подобных действий и вернуться к переговорам с Вашингтоном. Кроме того, британское ведомство считает, что санкции, действующие в ответ на ядерную программу КНДР, должны быть сохранены пока Пхеньян не откажется от такой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Северной Кореи не стремятся обсуждать с США предложения по разоружению и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.