Токио, 15 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Мужчина, пострадавший при нападении злоумышленника с ножом у Токийского университета, получил тяжёлые ранения, он госпитализирован вместе с двумя другими пострадавшими. Об этом 15 января сообщает агентство Kyodo.

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Мужчина 72-х лет и два абитуриента, которые пришли сдавать вступительные экзамены в университет, пострадали в результате нападения вооружённого ножом злоумышленника. По предварительным данным, нападавшим был 17-летний молодой человек из префектуры Айти.

После задержания подозреваемый сообщил полицейским, что он совершил попытку поджога на близлежащей станции метро, использовав для этой цели кусок древесины. Прибывшие в указанное место пожарные потушили возгорание, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Кроме того, нападавший заявил, что у него возникли проблемы с учёбой в школе и пропало желание жить. Никого из пострадавших он не знал и не встречал ранее. Пострадавшие были госпитализированы, у них диагностированы резаные раны, все находятся в сознании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате нападения вооружённого злоумышленника возле престижного университета в Токио перед вступительными экзаменами.